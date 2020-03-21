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Her yer ilaçlanıp kireçleniyor

Yalova Altınova Belediyesi'ne ait tüm tesisler, dernek binaları, kahvehaneler, spor salonları, vatandaşların toplu olarak bulunduğu tüm yerler korona virüsüne karşı ilaçlanmaya devam ediyor.

21.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:24
Her yer ilaçlanıp kireçleniyor
Yalova Altınova Belediyesi'ne ait tüm tesisler, dernek binaları, kahvehaneler, spor salonları, vatandaşların toplu olarak bulunduğu tüm yerler korona virüsüne karşı ilaçlanmaya devam ediyor.

Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri, Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği'nin de desteğiyle ilçe genelinde ilaçlamadığı mekan kalmadı. Ekipler ilaçlamanın yanı sıra kireçleme çalışması da yapıyor. Ayrıca ilçe geneli esnafa yönelik hijyen ve halk sağlığı konularında bilgilendirme gerçekleştiriliyor. Altınova Belediyesi Doğa Tanıtım ve Eğitim Merkezi ile Kuş, Altınova Belediyesi Taziye Evi ve bünyesindeki bölümler, mezarlık çevresi, Altınova Hersek Sahili ve çevresindeki yapılar, Altınova Güreş Sahası ve Altınova Belediyesi Garaj Amirliği banası, ilçede yer alan dernek binaları, spor salonları, kahvehaneler ve bilardo salonlarını, vatandaşların vakit geçirdiği tüm mekanlar ve çevresi ekipler tarafından ilaçlandı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın talimatıyla başlatılan ilaçlama çalışmaları Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri tarafından devam ediliyor. Altınova Belediyesi Garaj Amiri Yusuf Yılmaz, koronovirüse karşı başlatılan ilaçlamanın devam edeceği açıkladı.

Öte yandan, vatandaşların bilinçlenmesine yönelik ilçe genelinde belli yerlere afişler asılırken, el ilanları dağıtılıyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

Etiketler : Altınova, Zabıta, Yalova, Güncel

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