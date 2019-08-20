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Her yerde aranan cezaevi firarisi, halk otobüsünde yakalandı

- Her yerde aranan cezaevi firarisi, halk otobüsünde yakalandıKOCAELİ - Farklı suçlardan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekipleri tarafından özel bir halk otobüsünde yakalandı.

20.08.2019 16:34
Her yerde aranan cezaevi firarisi, halk otobüsünde yakalandı
- Her yerde aranan cezaevi firarisi, halk otobüsünde yakalandı
KOCAELİ - Farklı suçlardan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekipleri tarafından özel bir halk otobüsünde yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de 2013 yılında farklı tarihlerde hırsızlık ve yağma suçlarına, 2018 yılında da Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir hırsızlık olayına karışan Sezer Y. (24)'nin hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 3 farklı suçtan 6 yıl 3 at kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Sezer Y.'nin yakalanması için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şahsın İzmit ilçesinde olduğunu tespit etti. Sezer Y.'yi takibe alan ekipler, şahsın bindiği özel halk otobüsüne operasyon düzenledi.
Durdurulan otobüste yakalanan Sezer Y. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından, cezaevine gönderilmek üzere Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Her yerde aranan cezaevi firarisi, halk otobüsünde yakalandı

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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