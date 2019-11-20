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Her yerde aranıyordu elini kolunu sallayarak geri döndü

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma ve çok sayıda arama kurtarma ekibi tarafından aranan kayıp adam, elini kolunu sallayarak ger döndü.

20.11.2019 21:21 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:26Her yerde aranıyordu elini kolunu sallayarak geri döndü
'nın ilçesinde jandarma ve çok sayıda arama kurtarma ekibi tarafından aranan kayıp adam, elini kolunu sallayarak ger döndü.

İznik ilçesine bağlı Göllüce köyünde dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıktan sonra bir daha eve dönmeyen Mehmet Ali Koldaş (49), arama-kurtarma ekiplerini alarma geçirmişti. Sabah saatlerinden itibaren Arama Kurtarma, AFAD, NAK, İHH ve ANDA ekiplerinin her yerde aradığı kayıp vatandaş, elini kolunu sallayarak köyüne döndü. Koldaş'ın eşi ile tartıştıktan sonra sinirlenerek evden çıktığı dağlık bir bölgede geceyi geçirdiği ardından akşam üstü bir yakının kafesinde oturduktan sonra köyüne döndüğü öğrenildi. Ailesi ve akrabaları Koldaş'ın sağ salim dönmesine çok sevindi. Jandarma ekipleri daha sonra Koldaş'ın ifadesini aldı. - BURSA

Jandarma, Bursa, İznik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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