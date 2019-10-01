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Her yerde aranıyordu Yozgat'ta yakalandı

Türkiye'de de her yerde aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde saklandığı bir çiftlik evinde yakalandı.

01.10.2019 14:53Her yerde aranıyordu Yozgat'ta yakalandı
Türkiye'de de her yerde aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde saklandığı bir çiftlik evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Muğla Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan ve Türkiye'nin her yanında aranan Y.A. (59), bugün Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan bir çiftlik evinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İhbar üzerine yakalanan Y.A., Muğla Milas ilçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. - YOZGAT

Akdağmadeni, Türkiye, Yozgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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