Her Yerde Sen 11. bölüm fragmanı yayımlandı! Her Yerde Sen son 10. bölüm izle

Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın başrollerde yer aldığı Her Yerde Sen dizisi geçtiğimiz akşam 10. bölümüyle FOX TV ekranlarındaydı. Demir ile Selin arasında zamanla büyük bir aşk filizlenir. Ancak dış etkenler çiftin aşkını gönlünce yaşamalarına engel olacak gibi görünüyor. Her Yerde Sen 10. son bölüm izle…

HER YERDE SEN SON BÖLÜM İZLE…

10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir'le Selin Paris gezisi konusunda hesaplaştıkları sıra, Alara'nın iki günlük tatil planına takılırlar. Ancak bu sefer plana tüm şirket davetlidir. Herkesin özel misafirini getirdiği tatilde, Selin ve Alara'nın rekabeti giderek tırmanırken Demir ve Selin aşka giden yolu bulur. Çift doğanın ortasında geçirdikleri tatilde birbirlerine daha da yakınlaşırlar.

11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Her Yerde Sen dizisinin 11. Bölüm fragmanı yayımlandı. Yayınlanan fragmanda: Selin ile Demir geçirdikleri tatil sonrası günlük hayatlarına dönüşleri sarsıcı oldu. El ele, göz göze mutlu bir birliktelikleri olan çiftin arasına yine Alara girer. Burak ile konuşan Alara, Selin'in büyük bir sırrının olduğunu ve bu sırrın ne olduğunu sorar. Burak karşı çıksa da ikilinin aynı evde kaldıklarını öğrenen Alara, soluğu Demir'in yanında alır. Demir duydukları karşısında çılgına döner.