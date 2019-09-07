Her Yerde Sen 13. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Her Yerde Sen son bölüm izle

Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın başrollerde bulunduğu Her Yerde Sen romantik komedi dizisi FOX TV'de ekranlara geliyor. Yayımlanan son bölümünde sırların açığa çıkıyor oluşu Demir'i beklenmedik şekilde değiştirir. Her Yerde Sen dizisi ayrıntıları haberimizde…

HER YERDE SEN SON BÖLÜM İZLE…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm sırların ortaya dökülmesi Demir'i derinden yaralarken Demir'in tepkisi Selin için büyük bir şok olur. Selin'in üzüntüsü ile hırslanan Burak büyük bir kumar oynar. Demir hayatının kontrolünü yeniden kazanmaya uğraşırken prensiplerine sığınsa da karşısında hep Selin'i bulur. Eve gelen sürpriz bir ziyaretçi ile kırılıp dökülen ilişkileri arasında bir yol ararlarken arka arkaya gelen darbeler Demir'i zayıflatır. Ancak en zayıf olduğu anda yanında yeni bir güç bulacaktır.

13. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Yayımlanan fragmanda: Selin, Demir'e ondan ne olursa olsun vazgeçmeyeceğini söyler. Merve'nin her şeyi Demir'e anlattığını söylemesi üzerine Azmiye çılgına döner. Selin, iş yerinde Demir'i zorla öper ve zor durumdaki aşık, Selin'in istifasını kabul ettiğini söyler.Ve artık evin ayrılmasına karar verilmiştir.. Her koşulda Selin'den uzak durmaya çalışan Demir'i Selin köşeye sıkıştırmak için fırsat kollar. Sonunda Demir, Selin'e aşkını itiraf eder.