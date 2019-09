Her Yerde Sen 16. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Her Yerde Sen 15. son bölüm izle

Demir'in geçmişi Eylül, gelişiyle onu tedirgin etse de Selin'i kaybetmek istemez. Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı ise 15. bölümün ardından araştırılıyor. Burak, bulunmaz bir fırsat olarak düşündüğü Eylül'ü planlarına dahil edecek mi? Her Yerde Sen Eylül karakteri kim? Her Yerde Sen oyuncuları…

HER YERDE SEN SON BÖLÜM İZLE...

16. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın başrollerde olduğu, FOX TV'nin sevilen yapımlarından Her Yede Sen dizisi Cuma akşamı ekranlara geliyor. 15. son bölümüyle izleyiciyle buluşan Her Yerde Sen dizisinin 16. bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eylül'ün beklenmedik gelişiyle sarsılan Demir geçmişiyle yüz yüze kalır ve Eylül ile hesaplaşırken bu durumun Selin'le ilişkisine yansımasına engel olmaya çalışır. Demir'in sıkıntısını gören Selin farklı bir öneriyle gelir. Şirkette ise Eylül'ün gelişi merak uyandırırken olumlu gelişmelere neden olur. Bünyamin'in radarına yakalanan İbo verilen ödevi yapabilmek için Demir'den yardım ister. Burak ise Eylül'e dostluk gösterirken Selin'e dürüst davranmayı seçecektir.

OYUNCU KADROSU

Sevilen dizi Her Yerde Sen oyuncu kadrosunda; Aybuke Pusat, Furkan Andıç, Ali Yağcı, Ali Gözüşirin, Aslıhan Malbora, Ali Barkın, Deniz Işın, Fatih Özkan, Barış Yıldız, Ayfer Tokatlı, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner, Ayşe Tunaboylu, Binnur Şerbetçioğlu gibi isimler yer alırken diziye yeni dahil olan Eylül karakterini de Beste Kökdemir canlandırıyor.