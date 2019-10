Her Yerde Sen 17. bölüm fragmanı yayımlandı! Her Yerde Sen 16. bölüm izle

Her Yerde Sen 16. bölümü ile sevenleriyle buluştu. Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın başrollerde olduğu Her Yerde Sen Cuma akşamları Fox TV'de yayımlanıyor. Severek izlenen Her Yerde Sen 17. yeni bölüm fragmanı da seyirciyle paylaşıldı. Son bölümde neler oldu?

HER YERDE SEN 16. BÖLÜM FULL İZLE…

17. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Merve'nin aşk acısı ekranlara gelir. Öte yandan Demir ile Eylül arasındaki gerilim hala devam eder.

Vedat, Merve'nin daha fazla acı çekmemesi için yerini bulmasını söyler. Eylül, Demir'in ağzından Selin'e aşık olduğunu duyunca içindeki acıyı daha yoğun yaşamaya başlar. Tabi bu acıyla da olsa ona mutluluklar dilemekten kendini alamaz.

Demir ile Selin ise denizin ortasında hayatlarının en güzel anını yaşıyorlardır. Ancak bu kusursuz anı bozacak hamle Demirden gelir ve Eylül'ün eski nişanlısı olduğunu açıklar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin'in kaybetme korkusu onunla konuşmak isteyen Demir'i zor durumda bırakır. Bugünü yaşamak isteyen Selin ve Demir evlerinde başbaşa bir hafta sonu geçirmeyi planlar.

Ancak onları çeşitli sürprizler beklemektedir. Merve Antalya'dan morali bozuk dönünce arkadaşları terapist Bünyamin'i devreye sokar. Eylül ve Demir arasındaki gerilim doruk noktasına çıkar. Eylül baş başa oldukları bir anda bir anda Demir'i öper. Bu durum üzerine öfkesinden deliye dönen Demir, Eylül'ün ağzından özlemek kelimesini duyunca işler değişir ve geçmişin hesabı sorulur.Demir, Eylül'e daha fazla dayanamayarak yol ortasında onu bırakır. Berbat bir halde şirkete gelir ancak astımı onu perişan eder. Bu duruma Selin şahit olduğundan ona yardım etmek ister ve hastaneye giderler. Demir o sırada Selin ile telefonda konuştuğundan her şeye şahit olur. Tedirginlik içinde Selin'i aramaya koyulan Demir, gittiği evde bir sürpriz ile karşılaşır.