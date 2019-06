Her Yerde Sen 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen son bölüm izle

Her Yerde Sen dizisi son bölümüyle Cuma akşamı ekranlara geldi. Yeni projeyi Demir alamayınca Selin harekete geçer. Başarısızlıklar nedeniyle Demir çok başka biri olsa da Selin'i her gördüğünde içinde bir şeyler harekete geçer. Her Yerde Sen dizisinin 3. bölümünde neler oldu? 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Her Yerde Sen dizisi hakkında merak edilenler…

HER YERDE SEN SON BÖLÜMÜ VE FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hırsızı şikayet etmek için karakola giden Selin ve Demir'in nezarete düşmesi daha büyük sorunlara yol açar. Firuze ve Leyla aynı evi paylaşamayan Selin ve Demir'i yakınlaştırmak için yeni bir plan yapar. Şirket en büyük müşterisini kaybetme tehlikesiyle karşılaşınca, Demir durumu tek başına çözmek için harekete geçer. Ancak Selin ve ekip kendi çözüm planını uygulamaya koyunca işler karışır.

4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cuma akşamları ekranlara gelen Her Yerde Sen dizisi izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanından: Demir, şirkete gelerek yeni projeyi Yıldırım'ın kime verdiğini açıklar ve Demir kaybetmiştir. Bunun sebebi ise Demir'in ekibi olarak görünür. Selin işte meydana gelen sorun nedeniyle Demir'e istifasını sunar. Ancak Demir, diğerlerinin neden istifa etmemekte ısrarcı olduğunu sorgular. Her Yerde Sen dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…