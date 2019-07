Her Yerde Sen 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 6. son bölüm izle!

Başrollerinde Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı Her Yerde Sen yaz sezonunun en sıkı şekilde takip edilen dizilerinden biri. Her Yerde Sen 6. son bölümünde yine kahkaha tufanı vardı. Son bölümü izleyenler için yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte Her Yerde Sen son bölümden detaylar…

HER YERDE SEN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimizde olacak.

HER YERDE SEN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Demir, ailesine karşı güç durumda kalan Selin'e destek olurken, Selin onun kendisi için katlandığı sıkıntıları görür ve Demir hakkındaki fikirleri değişmeye başlar. İbo ve Ayda yakınlaşması devam ederken Uzay'ın Happy Pie'a borç takıp kaçtığı anlaşılır. Burak kendisine gönderilen fotoğrafları çeken kişi ile ilgili şok edici bir ipucu bulur. Alara ise kendi oyununu kurmaya başlarken Selin engeline takılacaktır.