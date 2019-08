Her Yerde Sen 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 8. son bölüm izle

Her Yerde Sen 8. son bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümün ardından izleyiciler Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Başrollerinde Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı Her Yerde Sen yaz sezonunun en sıkı şekilde takip edilen dizilerinden biri.

HER YERDE SEN 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.

HER YERDE SEN 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süpriz doğum gününde Demir'le ilgili sırları saklamak için ter döken Selin, tehlikeli bir konukla karşılaşır. Alara'nın sırlarını öğrendiğini duyan Demir, harekete geçer. Selin ve Demir giderek yakınlaşırken, Selin'den gelen itiraf Demir'i ani bir karar almaya iter.