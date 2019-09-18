Her Yerde Sen dizisine dahil olan Beste Kökdemir kimdir?

Fox TV'de ekranlara gelen Her Yerde Sen dizisinin kadrosuna Beste Kökdemir, Eylül karakteriyle katıldı. Başrollerinde Aybüke Pusta, Furkan Andıç'ın yer aldığı Her Yerde Sen, Cuma akşamı izleyiciyle buluşuyor. Peki, Beste Kökdemir boyu, yaşı, hayatı ve daha fazlası haberimizde...

BESTE KÖKDEMİR KİMDİR?

Beste Kökdemir, 29 Ağustos 1993'de Sinop'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sinop'ta tamamlayan genç oyuncu, istanbul Haliç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünü kazandı. Fakat bir sene sonra bırakıp Bilgi Üniversite Sahne ve Gösteri Sanatları bölümüne geçiş yaptı.

Beste Kökdemir, İstanbul'a geldiği zamanda ajanslara fotoğrafını gönderdi. 2012 yılında ise bu çabası sonuç verdi. Başrollerinde Yetkin Dikinciler, Derya Alabora, Mustafa Uğurlu ve İdil Fırat'ın oynadığı Çıplak Gerçek adlı yapımda oynadı. Bu oyunla da oyunculuk hayatı başlamış oldu. Sonrasında Not Defteri dizisinde zengin aile kızı Selin'i canlandırdı. 2015 yılında ise Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide yer aldı. Burada ise Açelya adlı karakteri canlandırdı.

ROL ALDIĞI DİZİLER - FİLMLER

2018 - Kalbimin Sultanı – Bezmi Alem

2017 - Taş (Suna) (Sinema Filmi)

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Açelya) (TV Dizisi)

2015 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem – Meleksima Hatun

2015 - Poyraz Karayel 2. sezon (TV Dizisi)

2014 - Not Defteri (Selin) (TV Dizisi)

2013 - Behzat Ç. (TV dizisi)

2012 - Çıplak Gerçek (Hazal) (TV Dizisi)