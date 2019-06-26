26.06.2019 10:13
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Her Yerde Sen'in banyo sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu

Fox Tv'nin yeni dizisi Her Yerde Sen'in banyo sahnesi, sosyal medyanın gündeminin birinci sıralarında yer aldı.

Ekranların yeni dizisi Her Yerde Sen, izleyiciden tam not almaya devam ediyor. Fox TV 'nin en yeni dizilerinden biri olan, ımsıcak, eğlenceli ve komik senaryosu ile daha ilk bölümden izleyiciden tam not alan dizinin bir sahnesi ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi bile.

KISA SÜREDE BAŞARI

Başrollerinde Furkan Andıç ve Aybuke Pusat'ın olduğu, dizi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu dizi olmayı başardı.

KAPIYI ÇALMADAN İÇERİ DALDI

Aynı evde yaşamak zorunda olan Selin ve Demir her ne kadar birbirlerinden hoşlanmıyor gibi davransalar da aslında ilk görüşte birbirlerinden etkilendiler. Demir'in banyoda olduğunu bilmeyen Selin kapıyı çalmadan içeri dalında Demir'in pek de uygun olmayan bir halde yakaladı.

GÖZLERİNİ ALAMADI

Selin, olayın şaşkınlığı içerisinde hiç bir şey görmedim diyerek gözlerini kapatsa da Demir'in kaslı vücuduna bakmaktan kendini alamadı.

CAN YAMAN'A GÖNDERMEDE BULUNDU

Dizinin bu bölümü ise birçok izleyici tarafından Erkenci Kuş'un Can Yaman 'ı na gönderme olarak yorumlandı.

Her Yerde Sen'in banyo sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu
can yaman , tv , fox , sosyal medya , Magazin

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(6)
HALK:RTÜK GÖREVE
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HALK:REZİLLİK DİZ BOYU. ŞİMDİKİ GENÇLERDE TABİ Kİ BUNLARA ÖZENİR. RTÜK UYUYOR MUUUUUUUU
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AKYAZILI PAŞALI:keşke benimde böyle bir evde böyle kaslı arkadaşım olsa. ona banyo yaptırsam. bıktım kamyon kasalarında yatmaktan, her yerim yara bere oldu.
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HELAK:Genclerimizi evlenmeden ayni evde yasama hayatina alisrma projesidir.. bu tur dizilere neden rutuk birsey yapmiyor??? Ne yapar bu rtuk. Calisin calisinnnn
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DUR ARTIK..:onun üstü açık hiç olmaz sa senin komple altında don yok la. . . kadınlar hep böyle kendi utanması gerekirken hep başkasını suçluyorlar. . .
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