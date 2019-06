Her Yerde Sen'in banyo sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu

Ekranların yeni dizisi Her Yerde Sen, izleyiciden tam not almaya devam ediyor. Fox TV 'nin en yeni dizilerinden biri olan, ımsıcak, eğlenceli ve komik senaryosu ile daha ilk bölümden izleyiciden tam not alan dizinin bir sahnesi ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi bile.

KISA SÜREDE BAŞARI

Başrollerinde Furkan Andıç ve Aybuke Pusat'ın olduğu, dizi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu dizi olmayı başardı.

KAPIYI ÇALMADAN İÇERİ DALDI

Aynı evde yaşamak zorunda olan Selin ve Demir her ne kadar birbirlerinden hoşlanmıyor gibi davransalar da aslında ilk görüşte birbirlerinden etkilendiler. Demir'in banyoda olduğunu bilmeyen Selin kapıyı çalmadan içeri dalında Demir'in pek de uygun olmayan bir halde yakaladı.

GÖZLERİNİ ALAMADI

Selin, olayın şaşkınlığı içerisinde hiç bir şey görmedim diyerek gözlerini kapatsa da Demir'in kaslı vücuduna bakmaktan kendini alamadı.

CAN YAMAN'A GÖNDERMEDE BULUNDU

Dizinin bu bölümü ise birçok izleyici tarafından Erkenci Kuş'un Can Yaman 'ı na gönderme olarak yorumlandı.