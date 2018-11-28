Her Yerin Kralı

Spor Toto Süper Lig'de ikinciliğe yükselen Kasımpaşa
'da Mbaye Diagne'nin yıldızı parlamaya devam ediyor. Ligde 13 haftada 14 gol 2 asist yapan Senegalli, ülke sınırlarını da aşmayı başardı. Avrupa
liglerindeki golcülerle sıralanan Diagne, zirveyi aldı. Tecrübeli forvet, 14 golle, Barcelona
'da 9 golü olan Suarez
ve Messi
ile Juventus
'ta 9 golde bulunan Cristiano Ronaldo
'yu solladı.
27 yaşındaki oyuncu ayrıca 9 maçta 11 gollü PSG'li Mbappe
, 11 maçta 10 gollü PSG'li Neymar
'ı da geçmeyi başardı. Avrupa'da forma giyen Afrikalı futbolcular arasında da en golcü isim olmayı başaran Kasımpaşa'nın yıldızı, Liverpool
'un ünlü futbolcusu Mohamed Salah
'ın da önünde yer aldı. Diagne, 7 gollü Salah'ı geçmesini bildi.
Avrupa,Kasımpaşa
28 Kasım 2018 Çarşamba 08:20