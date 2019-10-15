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Her yıl 1.5 milyar TL değerinde 2 milyar ekmek çöpe gidiyor

Dünyada en çok ekmek tüketen ülkelerin başında gelen Türkiye'de, israf miktarı da korkutucu büyüklüklere ulaşıyor.

15.10.2019 13:14Her yıl 1.5 milyar TL değerinde 2 milyar ekmek çöpe gidiyor
Dünyada en çok ekmek tüketen ülkelerin başında gelen Türkiye'de, israf miktarı da korkutucu büyüklüklere ulaşıyor. Türkiye'de her yıl 1.5 milyar TL değerinde 2 milyar ekmek çöpe gidiyor.

La Lorraine Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Burak Deniz, "Bake-Off teknolojisiyle ürünleri taze tüketebilir ve ekmek israfını yok edebiliriz" dedi. Türkiye'de bir yılda israf edilen ekmek ile 542 bin ton buğday çöpe atılıyor. Bu rakam 2.1 milyar ekmek ve yılda 1.5 milyar TL'nin israf edilmesi anlamına geliyor. Türkiye'de günde 25 bin 295 adet, yılda ise 9.2 milyon ton üretiliyor. Bu rakam günde 101 milyon, yılda 37 milyar adet ekmeğe tekabül ediyor. Ekmek tüketimi ise günde 95 milyon adetken, israf edilen ekmek adedi 6 milyonlara ulaşıyor.

Gıda israfı en ciddi gündem maddelerinden

Deniz, 'ekmeğimizi ve geleceğimizi israf etmeyelim' çağrısında bulunarak, "Bake-Off dediğimiz teknolojiyi kullanarak tüketicilerimiz her daim taze ürün alabiliyor. Satış ve servis noktalarına donuk gelen ve sadece ihtiyaç miktarı kadar pişirilip satışa sunulan ürünlerimizle artık kaynaklı israfı önlüyoruz, ekonomimize ve insanımıza değer katarken daima taze ve lezzetli ürünlerimizle tüketicimizin aklında yer ediyoruz. Diğer taraftan yüksek kaliteyi sürdürebilir kılan donuk üretim teknolojisi sayesinde ürünlerimiz gerektiği zaman, gerektiği kadar pişirilebildiği için gıda atıklarının azalmasında ciddi katkı sağlamaktadır" dedi. - İSTANBUL

Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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