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"Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesi Ankara'da başladı

Ankara'nın Güdül ilçesinde "Her yıl 100 bin Yeni Konut" projesi kapsamında ilçeye 500 konut yapılacak.

23.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:52
'nın ilçesinde "Her yıl 100 bin Yeni Konut" projesi kapsamında ilçeye 500 konut yapılacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. Açıklamada, 100 bin sosyal konut için 16 Aralık'tan itibaren taleplerin alınmaya başlandığı ve başvuruların 15 Ocak'a kadar süreceği belirtildi.
AA muhabirine konuşan Belediye başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede toplamda 350 adet 2+1 ve 150 adet 3+1 olmak üzere toplamda 500 konut inşa edilmesi adına talep toplama işlemlerinin sürdüğünü söyledi.
Başvuru yapmak isteyenlerin "www.toki.gov.tr "internet adresinden detaylı başvuru bilgilerine ulaşabilecekleri, belediyeye kadar gelerek ve TC Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilecekleri ifade edildi.

Ankara, Güdül, Güncel

Kaynak: AA

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