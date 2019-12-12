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Erdoğan, "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesini bugün tanıtacak

Dar gelirliyi ev sahibi yapacak olan "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesi bugün saat 12.00'de Külliye'de tanıtılacak. Projeyle ilgili tüm detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

12.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:34

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesi bugün tanıtılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilecek projenin tanıtımı, bugün saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

TÜM AYRINTILARI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara sahip olma şartları, evlerin modelleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

KİRADAN DAHA UCUZ MALİYETLE EV SAHİBİ OLUNACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasında protokol imzalanarak her yıl 100 bin sosyal konut projesinin ilk adımı atılacak. Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek.

Erdoğan,

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


Ekonomi

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