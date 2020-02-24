Kura çekiminin yapıldığı spor
salonundan görüntülerTribünlerde kura çekimini takip eden vatandaşlar Kura çekimi için topların torbalardan çekilmesiKendisine ev çıkan vatandaşların sevinciKuradan ismi çıkan Nezahet Begeç, Kadriye Baruthan, Necla Tırakçı ve İbrahim Yılmaz ile röportaj İZMİR ( - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen "Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde ilk kura İzmir
'de çekildi.