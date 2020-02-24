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"Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde ilk kura İzmir'de çekildi

Kura çekiminin yapıldığı spor salonundan görüntüler Tribünlerde kura çekimini takip eden vatandaşlar Kura çekimi için topların torbalardan çekilmesi Kendisine ev çıkan vatandaşların sevinci Kuradan ismi çıkan Nezahet Begeç, Kadriye Baruthan, Necla Tırakçı ve İbrahim Yılmaz ile röportaj İZMİR (...

24.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:48
Kura çekiminin yapıldığı salonundan görüntüler
Tribünlerde kura çekimini takip eden vatandaşlar
Kura çekimi için topların torbalardan çekilmesi
Kendisine ev çıkan vatandaşların sevinci
Kuradan ismi çıkan Nezahet Begeç, Kadriye Baruthan, Necla Tırakçı ve İbrahim Yılmaz ile röportaj İZMİR ( - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen "Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde ilk kura 'de çekildi.

İbrahim Yılmaz, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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