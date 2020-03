Her yıl 609 bin kişi kolon kanserinden hayatını kaybediyor

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Demirtürk, kolon kanserinde genetik faktörlerin etkili olduğuna dikkat çekerek, görülme sıklığının endüstrileşme ve şehirleşmeye bağlı olarak artığını söyledi. Prof. Dr. Demirtürk, "Dünyada her yıl 1 milyon 235 bin kişiye kolon kanseri tanısı konuluyor ve 609 bin hasta hayatını kaybediyor" dedi.

Emsey Hospital Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Levent Demirtürk, 1-31 Mart Dünya Kolon Kanseri Farkındalık Ayı sebebiyle değerlendirmelerde bulundu. Kolon kanseri erken teşhis edildiğinde olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Prof. Dr. Demirtürk, ileri evrede ölümcül seyreden bir kanser türü olduğuna dikkat çekti.

"KOLON KANSERİ BELİRTİ VERMEYEBİLİR"

Kolon kanserinin genlerde meydana gelen genetik değişiklikler, beslenme alışkanlıkları, kilo ve çevresel faktörlerle oluşabildiğini aktaran Prof. Dr. Levent Demirtürk, hastalığın belirtilerinin kişiden kişiye değişeceğini söyleyerek, "Karında huzursuzluk, karın ağrısı, dışkılama alışkanlığında değişiklik, kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk, kanama, bağırsak tıkanması, bağırsak delinmesi, demir eksikliği anemisi gibi belirtiler olduğunda mutlaka doktora başvurmak gerekiyor" diye konuştu.

Kanserlerin oluşma yerlerinin de önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Demirtürk, makat bölgesine yakın veya bağırsağın sol tarafına yerleşen kanserlerin belirtilerinin daha erken görülebildiğini dile getirdi.

EN SIK GÖRÜLEN ÜÇÜNCÜ KANSER TÜRÜ

Erkeklerde en sık görülen 3'üncü kanser türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Demirtürk, "Kolon kanseri görülme sıklığı endüstrileşme ve şehirleşme ile artış gösterir. Dünyada her yıl 1 milyon 235 bin kolon kanseri tanısı konulur ve yılda 609 bin kişiyi bu hastalıktan dolayı kaybedilir. Kadınlarda göğüs kanserinden sonra en sık görülen 2'nci kanserdir. Avrupa'da ise her iki cinsiyette en sık görülen üçüncü kanser türüdür" dedi.

OBEZ KİŞİLER RİSK ALTINDA

50 yaşından itibaren ve yaş ilerledikçe kalın bağırsak kanserinin görülme sıklığının arttığını söyleyen Prof. Dr. Levent Demirtürk, "İltihaplı bağırsak hastalığı geçiren, bağırsağında kanser öncüsü polip bulunan, ailesinde kolon kanseri öyküsü olan, hareketsiz yaşam süren, kırmızı ile işlenmiş eti, katı ve trans yağları çok tüketen, meyve, sebze ve lifli gıdalardan fakir beslenen, kömürle doğrudan temas ederek pişen gıdaları tercih eden ve aşırı kilolu kişiler risk altında.Birinci derece akrabasında kalın barsak kanseri 65 yaşından daha genç saptanmışsa (anne,baba,kardeşler) 40 yaşından itibaren, 65 yaşından sonra saptanmışsa 50 yaşından itibaren, birinci derece akrabasında kolon kanseri olmayan ve şüpheli şikayetleri de bulunmayan sağlıklı bireylerin de 50 yaşından itibaren 10 yılda bir kolonoskopi tetkiki yaptırmaları gerekiyor" diye konuştu.

EGZERSİZ YAPARAK RİSKİ AZALTIN

Alınabilecek önlemleri sıralayan Prof. Dr. Demirtürk, "Hayatınıza egzersiz dahil edin. Haftada en az üç gün, 45 – 60 dakika egzersiz yapılmalıdır. Kırmızı et ve işlenmiş et tüketimini azaltarak, beyaz et ve bitkisel proteinler tüketmeye özen gösterin. Taze meyve, sebze tüketimini artırın, Kalsiyum, lif, Omega 3 ve B vitaminden zengin yiyecekler tüketin. Doymuş ve trans yağlardan uzak durarak, kömürle doğrudan temas ederek pişen gıdaları tüketmeyin. Fazla kilolarınızdan kurtulun. Alkol ve sigaradan uzak durun" şeklinde konuştu.