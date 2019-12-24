Haberler » Güncel » Her yıl bir milyon Afrikalı kıta içerisinde göç ediyor - Haber

Her yıl bir milyon Afrikalı kıta içerisinde göç ediyor

Afrika'da ekonomik nedenlerle daha iyi bir hayat için yaşanan göç dalgası kıta güvenliğini ve istikrarını olumsuz etkiliyor.

24.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:48 Her yıl bir milyon Afrikalı kıta içerisinde göç ediyor
'da ekonomik nedenlerle daha iyi bir hayat için yaşanan göç dalgası kıta güvenliğini ve istikrarını olumsuz etkiliyor.
Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanan "Afrika'daki Ana Göç Yolları" raporuna göre, 2014-2019 yıllarında her yıl ortalama bir milyon Afrikalı kıta içerisinde göç ediyor.
Göçmenler, Afrika'daki yasa dışı göç yolları üzerinde birçok tehlikeyle karşılaşırken bu alan insan kaçakçıları için de önemli pazar oluşmasını sağlıyor.
Sadece Trans-Sahara göç yolu üzerinde yıllık 765 milyon dolarlık paranın döndüğü tahmin ediliyor.
Yasa dışı göçten elde edilen paranın önemli bir kısmı bölgedeki devlet ve hükümetlerin istikrarını olumsuz etkileyen suç örgütlerine gidiyor.
Bu yıl Akdeniz üzerinden ülkelerine göç etmek isteyen Afrikalıların mensup olduğu ülkeler sırasıyla Fas, Cezayir, Gine, Fildişi Sahilleri ve Tunus.
Son 6 yılda Kuzey Afrika ülkeleri haricinde Avrupa'ya en çok göç Nijerya, Gine, Mali ve Eritre gibi ülkelerden yaşanıyor.
Her yıl ortalama 78 bin yasa dışı göçmen Avrupa ülkelerine gitmeye çalışırken yakalanıyor.
2014'ten bu yana Avrupa'ya göç etmek isteyen Afrikalıların 17 bini Akdeniz'de hayatını kaybederken kıta içerisinde yaşanan göçte hayatını kaybedenlerin sayısının ise çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Avrupa, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:55   Çekilen araçlar 24 saat kamera altında olacak - Haber
17:54   'Pastel Sanatlar Sergisi' sanat severlere kapılarını açtı - Haber
17:54   Trabzon'daki örtü yangınları - Haber
17:54   Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Rus ve Alman yetkililerle Libya'yı görüştü - Haber
17:54   KKTC'li milletvekillerinden İHA'ların konuşlandığı Geçitkale Havaalanı'na ziyaret - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:10   Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Haber
16:56   Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Haber
16:55   Freni boşalan tır beş aracı biçti - Haber
16:52   Kayıp kızından gelen videoyu gören anne, hayatının şokunu yaşadı! - Haber
24.12.2019 17:56:19