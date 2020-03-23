- Her yıl milyonlarca fotoğrafı paylaşılan Üç Güzeller ilk kez bu kadar boş kaldı

NEVŞEHİR - Türkiye 'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Üç Güzeller korona virüs sonrasında boş kaldı.

Her yıl milyonlarca fotoğrafı paylaşıldığı Nevşehir 'in Ürgüp ilçesinde bulunan Üç Güzeller korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve vatandaşların sokağa çıkmaması konusunda yapılan çağrıların ardından boş kaldı. Özellikle hafta sonları binlerce turistin ziyaret ederek bol bol fotoğraf çekinmiş olduğu Üç Güzeller ilk kez boş kaldı.

Kaynak: İHA

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