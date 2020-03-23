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Her yıl milyonlarca fotoğrafı paylaşılan Üç Güzeller ilk kez bu kadar boş kaldı

- Her yıl milyonlarca fotoğrafı paylaşılan Üç Güzeller ilk kez bu kadar boş kaldı Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Üç Güzeller korona virüs sonrasında boş kaldı.

23.03.2020 09:11 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:12

- Her yıl milyonlarca fotoğrafı paylaşılan Üç Güzeller ilk kez bu kadar boş kaldı

NEVŞEHİR - Türkiye 'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Üç Güzeller korona virüs sonrasında boş kaldı.

Her yıl milyonlarca fotoğrafı paylaşıldığı Nevşehir 'in Ürgüp ilçesinde bulunan Üç Güzeller korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve vatandaşların sokağa çıkmaması konusunda yapılan çağrıların ardından boş kaldı. Özellikle hafta sonları binlerce turistin ziyaret ederek bol bol fotoğraf çekinmiş olduğu Üç Güzeller ilk kez boş kaldı.

Her yıl milyonlarca fotoğrafı paylaşılan Üç Güzeller ilk kez bu kadar boş kaldı

Kaynak: İHA

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Her yıl milyonlarca fotoğrafı paylaşılan Üç Güzeller ilk kez bu kadar boş kaldı
Etiketler : Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Genel

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