AK Parti Altındağ
Belediye Başkan adayı Asım Balcı
, "Esnafımız bize güveniyor, biz de esnafımıza güveniyoruz. Her zaman esnafımızın yanındayız. Esnafımızın da vereceği destekle tek yürek olacağız, Altındağ
'a hizmet edeceğiz." dedi. Balcı
, esnaf ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, projeleri hakkında bilgi verdi.
Ekonominin bel kemiği olan esnafın yanında olacaklarını belirten Balcı
, belediye başkanı olduğunda esnafla istişarelerde bulunacağını bildirdi. Projelerini anlatan Balcı, ulaşım alanında planlandıklarını anlattı. Havalimanı metrosunun Altındağ
'dan geçeceğini de ifade eden Balcı, ulaşım sistemini raylı sistemle çözeceklerini dile getirdi.
Siteler bölgesini nefes alır hale getirmek istediklerini söyleyen Balcı, bu bölgede otopark, aydınlatma, sokak ve cadde düzenlemeleri alanlarında çalışmalar yapılacağını aktardı. Balcı, "Esnafımız bize güveniyor, biz de esnafımıza güveniyoruz. Her zaman onların yanındayız. Esnafımızın da vereceği destekle tek yürek olacağız, Altındağ'a hizmet edeceğiz." diye konuştu. Ulus
, Saman Pazarı, Anafartalar, Çıkrıkçılar Yokuşu, Suluhan Çarşısı gibi alanlardaki ticaret potansiyeline vurgu yapan Balcı, bu bölgelerde de yapılacak çalışmaları anlattı.
Balcı, Kültür Yolu Projesi ile de Altındağ'da ticaret ve turizmin gelişmesinin sağlanacağını kaydetti.
Güncel
Kaynak: AA