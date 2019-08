AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, her zaman sahada çalışmayı tercih eden bir anlayışları olduğunu belirterek, "Meseleleri yerinde görmek, yerinde konuşmak her zaman çok daha anlamlı, çok daha doğru." dedi.Çeşitli ziyaretler için kente gelen Yılmaz, Trabzon Valiliğine ziyarette bulundu.Valilik şeref defterini imzalayan Yılmaz, Vali İsmail Ustaoğlu ile bir süre görüştü.Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun geçmiş dönemdeki hizmetlerine dikkati çekerek, Trabzon'daki görevinde de başarı temenni etti.Kentte çeşitli ziyaretlerde bulunacağını dile getiren Yılmaz, "Çeşitli temaslarımız, teşkilatla ilgili çalışmalarımız olacak. Trabzon tabii çok özel bir yer, tarihi, coğrafyası, insanıyla her şeyden önce Trabzonspor'uyla. Bu akşam kısmetse Trabzospor maçında da beraber olacağız. İnşallah hem gezmiş olacağız hem de buradaki sahadaki bazı meseleleri ele alma imkanımız olacak." diye konuştu.Yılmaz, şunları kaydetti:"Bizim anlayışımız böyle Ankara'dan çalışma anlayışı değil biliyorsunuz. Her zaman sahada çalışmayı tercih eden bir anlayışımız var. Meseleleri yerinde görmek, yerinde konuşmak her zaman çok daha anlamlı, çok daha doğru. Biz de bu çerçevede bölgesel toplantılar yapıyoruz. Bunun ilkini Trabzon'dan başlattık. Değişik illerden, bölgemizden de arkadaşları davet ederek bu toplantıları yapacağız. Başka bölgelerde de bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz."Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Trabzon'un Arsin ilçesindeki bir alanın "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi" ilan edildiğini hatırlatarak, katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.Kentte devam eden diğer yatırımlar hakkında da bilgilendirmede bulunan Ustaoğlu, Trabzon'un turizm potansiyeli ve kente gelen uçak seferleri hakkında da bilgi verdi.Konuşmaların ardından ziyaret basına kapalı devam etti.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'a ziyaretinde, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ile diğer ilgililer eşlik etti.