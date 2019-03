Her Zamankinden Çok Kadın Gücüne İhtiyaç Var"

Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü sebebiyle düzenlenen Türkiye Girişimci Kadınlar Buluşması'nda konuşan Emine Erdoğan, "Bugün dünyanın her zamankinden çok kadın gücüne ihtiyacı var. Ülkemiz insan kaynağı açısından oldukça verimli topraklara sahip" dedi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Türkiye Girişimci Kadınlar Buluşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve çok sayıda kadın girişimcilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Emine Erdoğan kadınların girişimci olması konusunda açıklamalarda bulundu. Devletin kadınlara girişimcilik konusunda verdiği desteği hatırlatan Emine Erdoğan, "Girişimcilik konusunda devletimiz, kadınlarımıza büyük destekler veriyor. İş kurma sürecinde önlerine çıkan engelleri aşmaları için yardımcı oluyor. Kadınlara girişimciliğe teşvik için pozitif ayrımcılık içeren mikro krediler veriliyor. Bugün Türk Eximbank ile imzası atlan kadın girişimci ihracatçılarımıza yönelik destek kredisi de bu teşviklerin sınırlarını aştığı göstermektedir ki bu memnuniyet vericidir. 2023 hedeflerimizden bir tanesi kadınların çalışma hayatındaki oranını yüzde 41'e çıkarmaktır. Bu rakamdan beklediğimiz; kadınların yalnızca işe alınmaları değil, biz onlara kilit karar mekanizmalarında yer almasını istiyoruz. Farklı alanlara liderlik yapabilecekleri reform mercileri olmalarını arzu ediyoruz" dedi."BUGÜN DÜNYANIN HER ZAMANKİNDEN ÇOK KADIN GÜCÜNE İHTİYACI VAR"Kadınların yapıları itibariyle girişimci ruha sahip olduklarını ifade eden Erdoğan, "Bugün dünyanın her zamankinden çok kadın gücüne ihtiyacı var. Sanki yeni bir doğum olacakmışçasına dünya, dar bir kanaldan geçiyor. Dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunları, insani ve moral değerler krizi hep kadınların çözüm üretebileceği konular. Artan enerji ihtiyacı, ekonomilerin döngüsel ekonomiye evrilme zarureti yine kadınları yakından ilgilendiriyor. Kadınlarımızın potansiyellerini bu alanda aktif bir enerjiye dönüştürmesinin tam da zamanı" şeklinde konuştu."ÜLKEMİZ İNSAN KAYNAĞI AÇISINDAN OLDUKÇA VERİMLİ TOPRAKLARA SAHİP"Ekonominde kadınların önemine değinen Erdoğan, "Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma hedefimizde kadınlarımızın ekonomiye katılmasına bağlı. Hulasa; dünya, kadın ruhuyla yeniden tasarlanmayı bekliyor. Ülkemiz insan kaynağı açısından oldukça verimli topraklara sahip. Bütün mesele bu topraklarda girişimcilerden oluşan bir ekosistem var etmek. Kadınların girişimcilik öz güvenini arttırmak için bir işe sıfırdan başlamanın cinsiyetle alakalı bir konu olmadığını yüksek sele anlatmamız gerekiyor" diye konuştu."ENDİŞENİN, OLUMSUZ DÜŞÜNMENİN, KENDİNİZDEN ŞÜPHE ETMENİN, GİRİŞİMCİ RUHUNUZA KET VURMASINA ASLA İZİN VERMEYİN"Emine Erdoğan, sözlerine şöyle tamamladı: "'Türkiye şu anda bütün dinamikleriyle sürekli akan bir su gibidir. Yani potansiyel olarak herkes birer girişimcidir. Girişimcilik ruhunun bir ülkede hakim olması, o ülkenin milli zekasını yansıtan ve dışarıdaki algısını olumlu etkileyen bir Unsurdur. O halde gençlerimizin, kadınlarımızın zihin sandıklarını tuttuğu mücevherleri bir bir ortaya çıkarmasını bekliyoruz. Hem gençlerimize hem de kadınlarımıza sesleniyorum; endişenin, olumsuz düşünmenin, kendinizden şüphe etmenin, girişimci ruhunuza ket vurmasına asla izin vermeyin. Yaşadığımız çağda artık bedenin ve kas gücünü değil, zihnin, fikrin ve kalbin öne çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Fikirlerimiz işimiz oluyor. Kendimizi fikirlerimizle, duygularımızla tanımlıyor, varlığımızın bu tarafına doğru keşif yolculuklarına çıkıyoruz".(Adem Gürer - Ali Canberk Özbuğutu - Murat Ergin/İHA)