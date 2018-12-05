Herbalife Gran Canaria'da Maldonado ile Yollar Ayrıldı

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:23



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:23

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Herbalife Gran Canaria'da İspanyol başantrenör Salva Maldonado ile yollar ayrıldı.İspanya kulübünden yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Maldonado'nun görevine son verildiği bildirildi. Takımın başına geçici olarak yardımcı antrenör Victor Garcia'nın getirildiği belirtildi.Maldonado yönetiminde 3 galibiyet elde ettiği THY Avrupa Ligi'nde 13. sırada yer alan Herbalife Gran Canaria, aynı galibiyet sayısına ulaştığı İspanya Basketbol Ligi'nde ise 14. basamakta bulunuyor.