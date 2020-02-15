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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig

Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Fatih Güler, Ahmet Taner İbin, Münevver ÖzemreBOTAŞ: Eldebrink 6, Büşra Akbaş 4, Holingsvorth 10, Marina Bas 10, Abdi 7, Melis Gülcan 1, Hatice Pelin Gülçelik 4, Moorer 2, Şenay ZeybekFenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 11, Iagupova 21, Zandalasini 7,...

15.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:12Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig
Salon: DSİ Etlik
Hakemler: Fatih Güler, Ahmet Taner İbin, Münevver Özemre
BOTAŞ: Eldebrink 6, Büşra Akbaş 4, Holingsvorth 10, Marina Bas 10, Abdi 7, Melis Gülcan 1, Hatice Pelin Gülçelik 4, Moorer 2, Şenay Zeybek
Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 11, Iagupova 21, Zandalasini 7, Stokes 4, Gonzales, Williams 14, Ayşe Cora, Sevgi Uzun, Tuğçe Canıtez 5
1. periyot: 12-18
Devre: 19-38
3. periyot: 33-54
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda BOTAŞ'ı 62-44 mağlup etti.

Öznur Kablo, Ahmet Taner, Fatih Güler, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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