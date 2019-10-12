Haberler » Spor » Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Umut Özgün Ergün, Hakan GereyCanik Belediyespor: Dilan Çalış 12, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Külekçi 8, Neslihan Demir 14, Kayra Güler Sağlam 8, Elif Korkut 2, Bilgesu ErduranAdana Basketbol: Sera Özelçi 8, Ivashchanka 8, Sevgi Tonguç...

12.10.2019 15:46Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Umut Özgün Ergün, Hakan Gerey
Canik Belediyespor: Dilan Çalış 12, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Külekçi 8, Neslihan Demir 14, Kayra Güler Sağlam 8, Elif Korkut 2, Bilgesu Erduran
Adana Basketbol : Sera Özelçi 8, Ivashchanka 8, Sevgi Tonguç 9, Babkina 11, Melis Uçar 12, Prince 21, Nur Nihan Dabakoğlu 15, Nuran Tutsak 5, Sinem Taştan, Tuğçe Mirel 4
1. Periyot: 12-26
Devre: 27-50
3. Periyot: 35-72
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Adana Basketbol deplasmanda Canik Belediyespor'u 93-44 yendi.

Neslihan Demir, basketbol, Korkut, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:38 Altınordu (fotoğraflar)
17:37 Fenerbahçe öznur kablo - beşiktaş trc inşaat: 97-54
17:36 Milli takım Fransa maçı öncesi üç eksikle çalıştı
17:32 Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
17:27 Amatör sporculardan, Mehmetçiğe destek
17:20 Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
17:21 Christoph Daum'dan Türkiye ve Max Kruse açıklaması
12.10.2019 17:40:59