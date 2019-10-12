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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Tolga Edis, Ahmet Murat Arıkanlı, Murat Zaferİzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı 10, Warley 22, Gizem Yavuz 33, Grigalauskyte 7, Nazlı Gökdemir 2, Cado 18, Gamze Takmaz, Melek Yusufoğlu 8Birevim Elazığ İl Özel İdare: Manolya Kurtulmuş 2,...

12.10.2019 19:48Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Tolga Edis, Ahmet Murat Arıkanlı, Murat Zafer
İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı 10, Warley 22, Gizem Yavuz 33, Grigalauskyte 7, Nazlı Gökdemir 2, Cado 18, Gamze Takmaz, Melek Yusufoğlu 8
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Manolya Kurtulmuş 2, Nihan Demirkol 2, Williams 36, Miray Şahin 6, Vaughn 21, Kübra Erat 15, Slonjsak 8, Lauren Ervin 11
1. Periyot: 20-23
Devre: 34-43
3. Periyot: 55-60
Normal süre: 84-84
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda normal süresi 84-84 berabere biten maçta, uzatma sonunda İzmit Belediyespor'u 101-100 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Kocaeli, Elazığ, Edis, Spor

Kaynak: AA

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