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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet TazegülHakemler: Engin Sarı, Göksun Öz, Hande ÖztürkGelecek Koleji Çukurova Basketbol: Rodriguez Manso 4, Melis Talay 4, Nia Coffey 17, İlayda Güner 7, Gabriela Margienean 31, Meltem Avcı, Şevval Akalan 12,Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Marica Gajıc 11, Closkey...

12.10.2019 20:04Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Engin Sarı, Göksun Öz, Hande Öztürk
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol : Rodriguez Manso 4, Melis Talay 4, Nia Coffey 17, İlayda Güner 7, Gabriela Margienean 31, Meltem Avcı, Şevval Akalan 12,
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Marica Gajıc 11, Closkey Peters 15, Gizem Başaran 3, Ben Abdelkader 25, Özge Yavaş 8, Hülya Çoklar, Ayleen Magarity 4, Gülşah Gümüşay, Melike Tuğba Oral 3
1. Periyot: 17-12
Devre: 35-33
3. Periyot: 49-53
Normal süre: 70-70
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u normal süresi 70-70 biten maçta 80-75 mağlup etti.

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Çukurova, Hatay, Spor

Kaynak: AA

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