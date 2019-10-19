Haberler » Spor » Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Elazığ İl Özel İdareHakemler: Yücel Çilingir, Benhur İrçel, Abdullah İlikBirevim Elazığ İl Özel İdare: Kübra Erat 13, Nihan Demirkol 4, Williams 20, Ervin 2, Vaughn 27, Manolya Kurtulmuş 5, Miray Şahin, Slonjsak 12Bellona Kayseri Basketbol: Ayşegül Günay Aladağ 19, Gizem Sezer, Gamze...

19.10.2019 15:36Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Elazığ İl Özel İdare
Hakemler: Yücel Çilingir, Benhur İrçel, Abdullah İlik
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Kübra Erat 13, Nihan Demirkol 4, Williams 20, Ervin 2, Vaughn 27, Manolya Kurtulmuş 5, Miray Şahin, Slonjsak 12
Bellona Kayseri Basketbol : Ayşegül Günay Aladağ 19, Gizem Sezer, Gamze Zeren 3, Ivankovic 13, Burke 20, Gülse Uğur, Perisa 5, Kübra İmren Siyahdemir, Barbee 8
1. Periyot: 16-23
Devre: 43-43
3. Periyot: 67-59
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, Bellona Kayseri Basketbol'u 83-68 mağlup etti.

basketbol, Kayseri, Elazığ, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:01 Fenerbahçe, Denizli'de
17:03 Sigortam.Net İTÜ Basket: 105-67
17:02 Futbol: Süper Lig
16:56 Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 6 (Maç sonucu)
17:00 Adana Demirspor: 2-1
16:58 Maçın ardından
16:53 Bursaspor ve Ümraniyesporlu oyunculardan asker selamı
19.10.2019 17:12:43