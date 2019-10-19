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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Adana AtatürkHakemler: Fatih Güler, Alper Elçikoca, Batuhan SöylemezoğluAdana Basketbol: Melis Uçar 2, Nur Nihan Dabakoğlu 5, Sera Özelçi, Ivashchanka 12, Adams 9, Nuran Tutsak 5, Sevgi Tonguç 5, Prince 6, Dikaioulaku 12Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 18, Ayşe Cora 5, Olcay Çakır Turgut...

19.10.2019 17:21Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Fatih Güler, Alper Elçikoca, Batuhan Söylemezoğlu
Adana Basketbol : Melis Uçar 2, Nur Nihan Dabakoğlu 5, Sera Özelçi, Ivashchanka 12, Adams 9, Nuran Tutsak 5, Sevgi Tonguç 5, Prince 6, Dikaioulaku 12
Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 18, Ayşe Cora 5, Olcay Çakır Turgut 5, Doğa Adıcan, Sevgi Uzun 10, Tuğçe Canıtez 3, Iagupova 17, Zandalasini 9, Esra Ural Topuz, Stokes 16, Lebrato 2
1. Periyot: 14-23
Devre: 28-48
3. Periyot: 40-64
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Adana Basketbol'u 85-56 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Öznur Kablo, basketbol, Adana, Spor

Kaynak: AA

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