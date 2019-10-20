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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ahmet CömertHakemler: Uğur Özen, İsmail Binbir, Niyazi Yasin KahramanBeşiktaş TRC İnşaat: Anderson 32, Elif Emirtekin 8, Snytsina 20, Bahar Çağlar 21, Bogicevic 4, Melisa Korkmaz, Middleton, Melek Uzunoğlu 3, Elif Bayramİzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 17, Ezgi Manlacı 3, Cado 22,...

20.10.2019 15:26Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Uğur Özen, İsmail Binbir, Niyazi Yasin Kahraman
Beşiktaş TRC İnşaat: Anderson 32, Elif Emirtekin 8, Snytsina 20, Bahar Çağlar 21, Bogicevic 4, Melisa Korkmaz, Middleton, Melek Uzunoğlu 3, Elif Bayram
İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 17, Ezgi Manlacı 3, Cado 22, Özge Kavurmacıoğlu 12, Grigalauskyte 13, Talbert 15, Yasemin Güneş, Melek Yusufoğlu 4, Gamze Takmaz 3
1. Periyot: 20-27
Devre: 40-43
3. Periyot: 61-62
Normal süre: 81-81
Beş faulle çıkan: 39.03 Talbert (İzmit Belediyespor)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında İzmit Belediyespor, normal süresi 81-81 tamamlanan ve uzatmaya giden maçta deplasmanda Beşiktaş TRC İnşaat'ı 89-88 yendi.

Bahar Çağlar, Spor

Kaynak: AA

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