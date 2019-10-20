Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Murat Ciner, Cemil Uygül, Muzaffer Vardalı
OGM Ormanspor: Paris
12, Pelin Derya Bilgiç 12, Robinson 14, Ogunbowale 28, Nilay Kartaltepe 17, Leedham, Damla Gezgin 11, Naile Çırak, Yeliz Doğan, Öykü Taşkın, Ladin Özel
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol
: Coffey 12, Melis Talay 6, Marginean 12, Manso 18, İlayda Güner 8, Meltem Avcı 10, Gökşen Fitik 3, Feride Şevval Akalan 3, Fatmanur Karakaş
1. Periyot: 25-24
Devre: 55-42
3. Periyot: 78-58
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 94-72 yendi.