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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Murat Ciner, Cemil Uygül, Muzaffer VardalıOGM Ormanspor: Paris 12, Pelin Derya Bilgiç 12, Robinson 14, Ogunbowale 28, Nilay Kartaltepe 17, Leedham, Damla Gezgin 11, Naile Çırak, Yeliz Doğan, Öykü Taşkın, Ladin ÖzelGelecek Koleji Çukurova Basketbol: Coffey 12,...

20.10.2019 15:50Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Murat Ciner, Cemil Uygül, Muzaffer Vardalı
OGM Ormanspor: Paris 12, Pelin Derya Bilgiç 12, Robinson 14, Ogunbowale 28, Nilay Kartaltepe 17, Leedham, Damla Gezgin 11, Naile Çırak, Yeliz Doğan, Öykü Taşkın, Ladin Özel
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol : Coffey 12, Melis Talay 6, Marginean 12, Manso 18, İlayda Güner 8, Meltem Avcı 10, Gökşen Fitik 3, Feride Şevval Akalan 3, Fatmanur Karakaş
1. Periyot: 25-24
Devre: 55-42
3. Periyot: 78-58
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 94-72 yendi.

basketbol, Çukurova, Paris, Spor

Kaynak: AA

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