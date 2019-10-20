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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağlı, Anıl VeziroğluBOTAŞ: Cansu Köksal, Peddy 13, Fagbenle 16, Mitchell 28, Hollingsvorth 2, Büşra Akbaş 5, Melis Gülcan, Marina BaşGalatasaray: Işıl Alben 9, Tilbe Şenyürek 11, Hartley 23, Cuic 9, Macaulay 16, İnci Güçlü 2, Sinem Ataş...

20.10.2019 17:14Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Ankara DSİ Etlik
Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağlı, Anıl Veziroğlu
BOTAŞ: Cansu Köksal, Peddy 13, Fagbenle 16, Mitchell 28, Hollingsvorth 2, Büşra Akbaş 5, Melis Gülcan, Marina Baş
Galatasaray: Işıl Alben 9, Tilbe Şenyürek 11, Hartley 23, Cuic 9, Macaulay 16, İnci Güçlü 2, Sinem Ataş 5, Şerife Alperi Onar, Sude Yılmaz 1, Meltem Yıldızhan
1. periyot: 21-13
Devre: 34-36
3. periyot: 48-63
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda BOTAŞ'ı 76-64 mağlup etti.

Cansu Köksal, Önder Yılmaz, Marina, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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