Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Fatih Güler, Ozan Gönen, Burak Yılmaz
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol
: Melis Talay 2, Gökşen Fitik 7, Coffey 10, Meltem Avcı 13, Marginean 2, Fatmanur Karakaş, Rodriguez 9, Şevval Akalan 7, İlayda Güner 4
BOTAŞ: Mitchell 3, Melis Gülcan 3, Peddy 22, Holingsvorth 4, Fagbenle 9, Büşra Akbaş 10, Cansu Köksal 3, Marina Baş 8
1. Periyot: 17-14
Devre: 31-34
3. Periyot: 41-51
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında BOTAŞ, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 62-54 mağlup etti.