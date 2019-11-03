Salon: BJK Akatlar Spor
ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Fatih Güler, Halil Erkoç, Nihat Çetin
Beşiktaş TRC İnşaat: Melisa Korkmaz 5, Bahar Çağlar 6, Snytsina 12, Anderson 26, Middleton 6, Bogicevic 2, Elif Bayram
Çankaya Üniversitesi: White 14, Tuğçe İnöntepe 8, Bahar Öztürk 8, Putnina 7, Goodlett 21, Derin Yaya 2
1. Periyot: 18-10
Devre: 31-33
3. Periyot: 46-47
Beş faulle çıkan: 39.40 Melisa Korkmaz (Beşiktaş TRC İnşaat)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Beşiktaş TRC İnşaat'ı 60-57 yendi.