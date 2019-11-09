Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Nazlı Çisil Güngör, Yiğit Gönültaş, Ahmet Murat Arıkanlı
Samsun Canik Belediyespor: Nikolic 8, Dilan Çelik 5, Madden 14, Fatma Dilara Azaklı 2, Saadet Aysu Keskin 2, Harris 30, Trajchevska 6, Kayra Güler Sağlam 9, Neslihan Külekçi
Gelecek Koleji Çukurova
Basketbol: Fatmanur Karakaş 3, Manso 18, Melis Talay 5, Gökşen Fitik 13, Coffey 21, Meltem Avcı 8, Feride Şevval Akalan 2, İlayda Güner 10, Marginean 2
1. Periyot: 20-26
Devre: 32-40
3. Periyot: 55-63
Beş faulle çıkanlar: 28.22 Trajchevska, 37.19 Madden, 37.21 Saadet Aysu Keskin (Samsun Canik Belediyespor)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 82-76 mağlup etti.