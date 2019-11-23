Salon: Ankara
DSİ Etlik
Hakemler: Turgut Işık, Nazlı Çisil Güngör, Mustafa Candemir Tabak
BOTAŞ: Melis Gülcan 10, Büşra Akbaş 12, Cansu Köksal 6, Hatice Pelin Gülçelik 8, Holingsvorth 9, Marina Baş 20, Senay Zeybek
İzmit Belediyespor: Talbert 2, Williams 26, Gizem Yavuz 22, Grigalauskyte 1, Gamze Takmaz 11, Cado 14, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı, Melek Yusufoğlu
1. Periyot: 12-27
Devre: 35-38
3. Periyot: 55-64
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda BOTAŞ'ı 78-65 yendi.