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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Dağder Dağlı, Ahmet Kemal Digilli, Münevver ÖzemreBeşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 13, Bahar Çağlar 7, Elif Bayram 1, Anderson 32, Snytsina 10, Melek Uzunoğlu, Melisa Korkmaz 7, Middleton 10, Elif Emirtekin 7Birevim Elazığ İl Özel İdare:...

24.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:44Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: BJK Akatlar ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Dağder Dağlı, Ahmet Kemal Digilli, Münevver Özemre
Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 13, Bahar Çağlar 7, Elif Bayram 1, Anderson 32, Snytsina 10, Melek Uzunoğlu, Melisa Korkmaz 7, Middleton 10, Elif Emirtekin 7
Birevim İl Özel İdare: Nihan Demirkol 8, Williams 23, Vaughn 14, Kübra Erat, Ervin 10, Manolya Kurtulmuş 15, Miray Şahin, Sanem Gamze Zeren, Slonjsak 6
1. Periyot: 25-9
Devre: 50-38
3. Periyot: 68-56
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 87-76 yendi.
Bu sonuçla Beşiktaş TRC İnşaat, 6. maçında ilk galibiyetini elde etti.

Bahar Çağlar, Ahmet Kemal, Elazığ, Spor

Kaynak: AA

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