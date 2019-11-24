Salon: BJK Akatlar Spor
ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Dağder Dağlı, Ahmet Kemal Digilli, Münevver Özemre
Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 13, Bahar Çağlar 7, Elif Bayram 1, Anderson 32, Snytsina 10, Melek Uzunoğlu, Melisa Korkmaz 7, Middleton 10, Elif Emirtekin 7
Birevim Elazığ
İl Özel İdare: Nihan Demirkol 8, Williams 23, Vaughn 14, Kübra Erat, Ervin 10, Manolya Kurtulmuş 15, Miray Şahin, Sanem Gamze Zeren, Slonjsak 6
1. Periyot: 25-9
Devre: 50-38
3. Periyot: 68-56
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 87-76 yendi.
Bu sonuçla Beşiktaş TRC İnşaat, 6. maçında ilk galibiyetini elde etti.