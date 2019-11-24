Haberler » Spor » Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AntakyaHakemler: Yücel Çilingir, Benhür İrcel, Hande ÖztürkHatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Özge Yavaşn 4, Gajic 12, Peters 23, Magarity, Gizem Başaran 2, Ben Abdelkader 15, Melike Tuğba Oral 2Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş, Ceren Gökdemir, White 24, Tuğçe İnöntepe...

24.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:12Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Antakya
Hakemler: Yücel Çilingir, Benhür İrcel, Hande Öztürk
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Özge Yavaşn 4, Gajic 12, Peters 23, Magarity, Gizem Başaran 2, Ben Abdelkader 15, Melike Tuğba Oral 2
Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş, Ceren Gökdemir, White 24, Tuğçe İnöntepe 10, Derin Yaya 11, Nazlıcan Yalçındağ, Bahar Öztürk 13, Goodlett 18, Nilay Aydoğan
1.Periyot: 16-24
Devre: 40-41
3.Periyot: 53-55
Beş faulle çıkan: 37.05 Derin Yaya (Çankaya Üniversitesi)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çankaya Üniversitesi deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 76-70 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Gizem Başaran , Özge Karataş, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:55 Ersan Parlatan: "Savaşarak 3 puanı sahiplendik"
19:46 Maçın ardından
19:40 Maçın ardından
19:37 Süper Lig oyuncularından kadına şiddete pankartlı tepki
19:36 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçından notlar
19:16 Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti!
19:08 Roma, Brescia'yı 3-0 devirdi!
18:45 Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
18:00 Gomis'in takımı El Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
17:56 Fenerbahçe, Malatyaspor karşısında! Canlı anlatım
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
07:34 Güzel oyuncu Müge Boz, ilk bebeğini kucağına aldı
23:24 Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur
24.11.2019 19:58:20