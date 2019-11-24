Salon: Antakya Büyükşehir Belediyespor
Hakemler: Yücel Çilingir, Benhür İrcel, Hande Öztürk
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Özge Yavaşn 4, Gajic 12, Peters 23, Magarity, Gizem Başaran 2, Ben Abdelkader 15, Melike Tuğba Oral 2
Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş, Ceren Gökdemir, White 24, Tuğçe İnöntepe 10, Derin Yaya 11, Nazlıcan Yalçındağ, Bahar Öztürk 13, Goodlett 18, Nilay Aydoğan
1.Periyot: 16-24
Devre: 40-41
3.Periyot: 53-55
Beş faulle çıkan: 37.05 Derin Yaya (Çankaya Üniversitesi)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çankaya Üniversitesi deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 76-70 yendi.
, Gizem Başaran
, Özge Karataş
, Spor Kaynak: AA