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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Elazığ İl Özel İdareHakemler: Turgut Işık, Ahmet Murat Arıkan, Seda EsenBirevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 7, Williams 43, Vaughn 24, Kübra Erat, Ervin 8, Manolya Kurtulmuş, Miray Şahin 5, Sanem Gamze Zeren 5, Slonjsak 3Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 3,...

30.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:58Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: İl Özel İdare
Hakemler: Turgut Işık, Ahmet Murat Arıkan, Seda Esen
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 7, Williams 43, Vaughn 24, Kübra Erat, Ervin 8, Manolya Kurtulmuş, Miray Şahin 5, Sanem Gamze Zeren 5, Slonjsak 3
Büyükşehir Belediyesi : İrem Naz Topuz 3, Sera Özelçi 11, Adams 18, Prince 21, Dikaioulaku 19, Melis Uçar 2, Nur Nihan Dabakoğlu 10, Ivashchanka, Nuran Tutsak 2
1. Periyot: 23-19

Devre: 49-42
3. Periyot: 71-63
Beş faulle çıkan: 33.05 Nihan Demirkol (Birevim Elazığ İl Özel İdare)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yedinci haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u evinde 95-86 mağlup etti.

Turgut Işık, basketbol, Elazığ, Adana, Spor

Kaynak: AA

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