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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Münevver Özemre, Hakan GereyFenerbahçe Öznur Kablo: Iagupova 15, Olcay Çakır Turgut 2, Williams 8, Zandalasini 3, Tuğçe Canıtez 19, Ayşe Cora 13, Sevgi Uzun 15, Esra Ural Topuz 10, Stokes 14, Gonzales 4Samsun Canik Belediyespor: Harris 16,...

30.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:44Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Münevver Özemre, Hakan Gerey
Fenerbahçe Öznur Kablo: Iagupova 15, Olcay Çakır Turgut 2, Williams 8, Zandalasini 3, Tuğçe Canıtez 19, Ayşe Cora 13, Sevgi Uzun 15, Esra Ural Topuz 10, Stokes 14, Gonzales 4
Samsun Canik Belediyespor: Harris 16, Fatma Dilara Azaklı, Saadet Aysu Keskin 4, Trajchevska 2, Madden 2, Nikolic, Dilan Çalış, Neslihan Külekçi, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam
1. Periyot: 24-5
Devre: 58-6
3. Periyot: 78-13
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 79 sayı farkla 103-24 mağlup etti.

Canik Belediyespor, Olcay Çakır, Öznur Kablo, Spor

Kaynak: AA

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