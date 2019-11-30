Salon: Kocaeli
Atatürk
Hakemler: Sami Özel, Benhür İrçel, Cemil Uygül
İzmit Belediyespor: Talbert 10, Williams 22, Gizem Yavuz 16, Grigalauskyte 13, Gamze Takmaz 8, Özge Kavurmacıoğlu 7, Defne Melissa Paylar, Ezgi Manlacı 2, Cado 14, Melek Yusufoğlu
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol
: Tuck 28, Gökşen Fitik 6, Coffey 10, Bentley 10, Feride Şevval Akalan 5, Melis Talay 2, Meltem Avcı, İlayda Güner 6, Marginean 12
1. Periyot: 20-19
Devre: 47-35
3. Periyot: 73-56
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında İzmit Belediyespor, sahasında karşılaştığı Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 92-79 mağlup etti.