Haberler » Spor » Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Tahsin Kuzu, Mehmet Onur Sönmez, Sedef YarıcıÇankaya Üniversitesi: White 33, Tuğçe İnöntepe 2, Putnina 2, Bahar Öztürk 10, Goodlett 18, Derin Yaya 2, Özge Karataş 9OGM Ormanspor: Robinson 11, Paris 12, Nilay Kartaltepe 15, Pelin Derya Bilgiç 6, Ogunbowale 24, Leedham 9,...

01.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:18Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Ankara
Hakemler: Tahsin , Mehmet Onur Sönmez, Sedef Yarıcı
Çankaya Üniversitesi: White 33, Tuğçe İnöntepe 2, Putnina 2, Bahar Öztürk 10, Goodlett 18, Derin Yaya 2, Özge Karataş 9
OGM Ormanspor: Robinson 11, Paris 12, Nilay Kartaltepe 15, Pelin Derya Bilgiç 6, Ogunbowale 24, Leedham 9, Damla Gezgin 3, Yeliz Doğan 2, Naile Çırak
1. Periyot: 10-18
Devre: 31-39
3. Periyot: 55-61
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi'ni 82-76 yendi.
Bu sonuçla OGM Ormanspor, 7. maçında 6. galibiyetini elde etti.

Bahar Öztürk, Mehmet Onur, Kuzu, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
16:05 Sakaryaspor A.Ş.: 0-1
16:04 Nazilli Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor: 3-1
16:04 Muğlaspor-Yozgatspor 1959 FK: 1-1
16:00 Futbol: TFF 2. Lig
16:00 Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem altın madalya kazanarak, bu alanda...
1.12.2019 16:06:22