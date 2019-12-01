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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir HasHakemler: Tekin Özübir, Ozan Gönen, Yiğit GönültaşBellona Kayseri Basketbol: Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 10, Ivankovic 12, Barbee 15, Burke 18, Gülse Uğur, Kübra Siyahdemir, Wauters 6BOTAŞ: Büşra Akbaş 14, Marina Baş 6, Melis Gülcan 5, Hollingsvorth 8, Cansu Köksal...

01.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:17Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Kadir Has
Hakemler: Tekin Özübir, Ozan , Yiğit Gönültaş
Bellona : Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 10, Ivankovic 12, Barbee 15, Burke 18, Gülse Uğur, Kübra Siyahdemir, Wauters 6
BOTAŞ: Büşra Akbaş 14, Marina Baş 6, Melis Gülcan 5, Hollingsvorth 8, Cansu Köksal 14, Hatice Pelin Gülçelik 11, Şenay Zeybek
1. Periyot: 16-18
Devre: 27-34
3. Periyot: 50-47
KAYSERİ(AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, BOTAŞ'ı 61-58 yendi.

Tekin Özübir, basketbol, Kayseri, Gönen, Spor

Kaynak: AA

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