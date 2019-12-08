Salon: DSİ Etlik
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Abdullah İlik, Seda Esen
BOTAŞ: Melis Gülcan 4, Büşra Akbaş 15, Cansu Köksal 16, Holingsvorth 13, Marina
Bas 13, Hatice Pelin Gülçelik
Çankaya Üniversitesi: White 22, Derin Yaya 14, Putnina 25, Bahar Öztürk 6, Goodlett, Tuğçe İnöntepe 4, Nilay Aydoğan
1. Periyot: 18-20
Devre: 33-35
3. Periyot: 41-50
Beş faulle çıkan: 39.21 Marina Bas (BOTAŞ)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ'ı 71-61 mağlup etti.