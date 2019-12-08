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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Antakya Hakemler: Tekin Özibir, Alper Elçikova, Mesut Öztürk Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 14, İdil Türk, Peters 24, Hülya Çoklar 2, Magarity 8, Dürdane Gülşah Gümüşay 4, Gizem Başaran, Ben Abdelkader 24, Melike Tuğba Oral 4Birevim Elazığ İl Özel İdare: Manolya Kurtulmuş 3,...

08.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:28Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Antakya

Hakemler: Tekin Özibir, Alper Elçikova, Mesut Öztürk

Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 14, İdil Türk, Peters 24, Hülya Çoklar 2, Magarity 8, Dürdane Gülşah Gümüşay 4, Gizem Başaran, Ben Abdelkader 24, Melike Tuğba Oral 4
Birevim İl Özel İdare: Manolya Kurtulmuş 3, Nihan Demirkol 10, Williams 20, Miray Şahin, Vaughn 14, Sanem Gamze Zeren, Kübra Erat 13, Slonjsak 8, Ervin 11
1. Periyot: 20-13

Devre: 35-38
3. Periyot: 55-62
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 80-79 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Antakya, Elazığ, Hatay, Spor

Kaynak: AA

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