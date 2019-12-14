Haberler » Spor » Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ahmet CömertGalatasaray: Işıl Alben 12, Funda Nakkaşoğlu, Hartley 22, Macaulay 14, Tilbe Şenyürek 16, Meltem Yıldızhan 2, Şerife Alperi Onar 4, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 6, Stankovic 18, Mısra Albayrak 3, İnci Güçlü 1Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Prince 40, İrem Naz Topuz...

14.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:06Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Ahmet Cömert
Galatasaray: Işıl Alben 12, Funda Nakkaşoğlu, Hartley 22, Macaulay 14, Tilbe Şenyürek 16, Meltem Yıldızhan 2, Şerife Alperi Onar 4, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 6, Stankovic 18, Mısra Albayrak 3, İnci Güçlü 1
Büyükşehir Belediyesi : Prince 40, İrem Naz Topuz 2, Ivashchanka 7, Sengi Tonguç 6, Dikaioulaku 21, Nur Nihan Dabakoğlu, Sera Özelçi 2, Nurat Tutsak 5
1. Periyot: 26-24
Devre: 47-45
3. Periyot: 72-63
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 101-83 yendi.
Galatasaray, ligde 7. galibiyetini elde ederken, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ise 7. yenilgisini aldı.

Işıl Alben, basketbol, Adana, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:08 Futbol: Süper Lig - Spor
17:07 Kasımpaşa: 0-3 - Spor
17:06 Adana'da eskrim heyecanı - Spor
16:54 Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti! - Spor
16:54 BB Erzurumspor - Giresunspor maçının ardından Açıklaması - Spor
16:51 TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 0 - Vanspor: 1 - Spor
16:32 Dili ters dönen kaleciye hakem müdahale etti - Spor
15:10 Beşiktaş, Marcelo için harekete geçti! - Spor
14:58 Dorukhan Toköz'den müjdeli haber! Fitness çalışmalarına başladı - Spor
13:33 Almanlar mağlubiyeti hazmedemiyor: Erdoğan'ın takımına yenildik - Spor
14.12.2019 17:09:15