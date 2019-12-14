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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Elazığ İl Özel İdareHakemler: İbrahim Altıntaş, Erhan Gürsel, Abdullah İlikBirevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 12, Williams 52, Vaughn 15, Kübra Erat 8, Ervin 13, Manolya Kurtulmuş 3, Miray Şahin, Sanem Gamze Zeren, Slonjsak 2OGM Ormanspor: Robinson 15, Paris 18, Nilay...

14.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:42Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: İl Özel İdare
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Erhan Gürsel, Abdullah İlik
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 12, 52, Vaughn 15, Kübra Erat 8, Ervin 13, Manolya Kurtulmuş 3, Miray Şahin, Sanem Gamze Zeren, Slonjsak 2
OGM Ormanspor: Robinson 15, Paris 18, Nilay Kartaltepe, Pelin Derya Bilgiç 2, Ogunbowale 31, Leedham 8, Damla Gezgin 2
1. Periyot: 20-11
Devre: 38-30
3. Periyot: 65-59
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dokuzuncu haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, OGM Ormanspor'u 105-76 mağlup etti.

İbrahim Altıntaş, Williams, Elazığ, Spor

Kaynak: AA

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