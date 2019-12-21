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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AntakyaHakemler: Aydın Karaçam, Seyhan Topaloğlu, Alican AlıcıHatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Özge Yavaş 9, İdil Türk 3, Kardelen Gezgin, Peters 22, Hülya Çoklar, Dürdane Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran 5, Ben Abdelkader 31, Melike Tuğba Oral 3Büyükşehir Belediyesi...

21.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:10 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Antakya
Hakemler: , Topaloğlu, Alican Alıcı
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Özge Yavaş 9, İdil Türk 3, Kardelen Gezgin, Peters 22, Hülya Çoklar, Dürdane Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran 5, Ben Abdelkader 31, Melike Tuğba Oral 3
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Melis Uçar, İrem Naz Topuz 2, Nur Nihan Dabakoğlu, Sera Özelçi 8, Ivashchanka, Gizem Sezer 2, Adams 37, Nuran Tutsak 2, Sevgi Tonguç, Prince 21, Dikaioulaku 24
1.Periyot: 24-21
Devre: 33-48
3.Periyot: 54-70
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 96-73 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Karaçam, Seyhan, Aydın, Spor

Kaynak: AA

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